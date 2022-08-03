Чтобы увидеть мир и получить денежный приз, участникам придeтся пройти серьезное испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком, в неизвестной стране, без знания иностранного языка, имея лишь «Рюкзак» за спиной.

