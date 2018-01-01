Рюкзак (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Рюкзак. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу16+

Чтобы увидеть мир и получить денежный приз, участникам придeтся пройти серьезное испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком, в неизвестной стране, без знания иностранного языка, имея лишь «Рюкзак» за спиной.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг