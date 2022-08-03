Процесс (сериал, 2013) смотреть онлайн

Семейная драма о предательстве близких людей и умении доверять, несмотря ни на что.



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Амбициозный адвокат Катя, занимающаяся мелкими бытовыми разбирательствами, мечтает о большом деле, которое принесло бы ей известность. Когда приятельница ее матери обращается к ней с просьбой помочь вернуть родительские права сыну, Катя понимает, что этот «Процесс» может все изменить, ведь интересы истца отстаивает известный адвокат Махновский, давно покоривший сердце девушки…



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