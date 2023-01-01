Прощание
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Прощание

Прощание (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Прощание 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Актриса Анна Рябинина возвращается в Москву из США, где она провела десять лет. На родине ее ждет встреча с бывшим возлюбленным, ныне главным редактором газеты, которому очень нужна сенсация. Анна решает ему помочь и разыграть фиктивный роман с восходящей звездой шоу-бизнеса Сашей Линком.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прощание»