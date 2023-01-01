Прощание (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Прощание 1 сезон
Мелодрамы18+
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Сюжет
Актриса Анна Рябинина возвращается в Москву из США, где она провела десять лет. На родине ее ждет встреча с бывшим возлюбленным, ныне главным редактором газеты, которому очень нужна сенсация. Анна решает ему помочь и разыграть фиктивный роман с восходящей звездой шоу-бизнеса Сашей Линком.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ОМАктёр
Олег
Мазуров
- НГАктёр
Николай
Губенков
- АЛАктёр
Арсений
Лейн
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- АБАктриса
Анна
Башенкова
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев