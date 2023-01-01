WinkСериалыПрофессор Т. Особые преступленияАктёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые пре�ступления»
Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»
Актёры
АктёрJasper Teerlinck
Коэн Де БоуKoen De Bouw
Актриса
Таня ОстфогельсTanja Oostvogels
Актриса
Гуле ДерикGoele Derick
АктёрWalter De Paepe
Карри ГосенсCarry Goossens
Актёр
Хервиг ИлегемсHerwig Ilegems
АктрисаAnnelies Donckers
Элла ЛейерсElla Leyers
АктёрJohn Van Humbeeck
Стив ГирцSteve Geerts
АктрисаAdelinde Van Marcke
Вивиан де МюйнкViviane de Muynck
АктрисаDokter Helena Gijselbrecht
Барбара СарафьянBarbara Sarafian
АктёрDaan De Winter