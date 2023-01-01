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Профессор Т. Особые преступления
Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»

Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»

Режиссёры

Гийс Польспоель

Гийс Польспоель

Gijs Polspoel
Режиссёр
Тим Милантс

Тим Милантс

Tim Mielants
Режиссёр

Актёры

Коэн Де Боу

Коэн Де Боу

Koen De Bouw
АктёрJasper Teerlinck
Таня Остфогельс

Таня Остфогельс

Tanja Oostvogels
Актриса
Гуле Дерик

Гуле Дерик

Goele Derick
Актриса
Карри Госенс

Карри Госенс

Carry Goossens
АктёрWalter De Paepe
Хервиг Илегемс

Хервиг Илегемс

Herwig Ilegems
Актёр
Элла Лейерс

Элла Лейерс

Ella Leyers
АктрисаAnnelies Donckers
Стив Гирц

Стив Гирц

Steve Geerts
АктёрJohn Van Humbeeck
Вивиан де Мюйнк

Вивиан де Мюйнк

Viviane de Muynck
АктрисаAdelinde Van Marcke
Барбара Сарафьян

Барбара Сарафьян

Barbara Sarafian
АктрисаDokter Helena Gijselbrecht
Барт Холландерс

Барт Холландерс

Bart Hollanders
АктёрDaan De Winter

Продюсеры

Фридерик Гис

Фридерик Гис

Frédéric Gies
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Вадим Прохоров

Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа

Художники

Курт Лойенс

Курт Лойенс

Kurt Loyens
Художник