Профессор Т. Особые преступления
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Профессор Т. Особые преступления

Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Professor T. 3 сезона
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»

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