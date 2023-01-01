8.42021, Принцесса из Горошино 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы18+
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Принцесса из Горошино (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Начинающая актриса Марина Борисова рассчитывает на успешный дебют. Ей предстоит сыграть сельскую жительницу. Чтобы максимально вжиться в роль, она отправляется в село Горошино. Марина никогда до этого в �деревне не была и абсолютно не знакома с правилами, колоритом и образом жизни вне города. Поэтому она чувствует себя там, как на другой планете.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Дмитрий
Гольдман
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ЮФАктёр
Юрий
Фелипенко
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- ДУАктёр
Дмитрий
Усов
- Актриса
Виктория
Литвиненко-Ясиновская
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- МПАктриса
Мария
Пустовая
- МСАктриса
Мария
Стопник
- ЕМАктриса
Евфросиния
Мельник
- ДГАктёр
Дмитрий
Гаврилов
- АКСценарист
Артем
Кобзан
- АМСценарист
Алекс�андра
Миронова
- АЛПродюсер
Алла
Липовецкая
- МКПродюсер
Марина
Квасова
- ТКХудожник
Тарас
Кузуб
- ВСОператор
Василий
Сикачинский