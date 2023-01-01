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Пощечина

Пощечина (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, The Slap 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мини-сериал расскажет о том, какую лавину событий привела в действие оплеуха, которой наградил один из героев чужого расшалившегося ребенка, от внутрисемейных разборок до судебных исков, вскрывающих систему американских ценностей.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пощечина»

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