Полицейский с YouTюба
Wink
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Полицейский с YouTюба
7.82021, Полицейский с YouTюба 1 сезон
Комедии, Драмы18+

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Полицейский с YouTюба (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный веб-сериал о том, как капитан полиции к собственному ужасу становится звездой интернета. В главной роли — Федор Лавров.

Капитан Малюга сталкивается с делом, которое изменит его жизнь: виновником происшествия стал абсолютно голый популярный блогер. Видео допроса, попавшее в сеть, превращает капитана в ходячий мем, и все попытки полицейского избавиться от своей славы только усиливают его популярность. Впереди его ждут миллионы просмотров и подписчиков, семейная драма и служебные конфликты, несанкционированные митинги и отчаянные попытки понять, как устроен незнакомый и пугающий мир интернета.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с YouTюба»

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