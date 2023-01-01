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Полицейский с YouTюба (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Комедийный веб-сериал о том, как капитан полиции к собственному ужасу становится звездой интернета. В главной роли — Федор Лавров.
Капитан Малюга сталкивается с делом, которое изменит его жизнь: виновником происшествия стал абсолютно голый популярный блогер. Видео допроса, попавшее в сеть, превращает капитана в ходячий мем, и все попытки полицейского избавиться от своей славы только усиливают его популярность. Впереди его ждут миллионы просмотров и подписчиков, семейная драма и служебные конфликты, несанкционированные митинги и отчаянные попытки понять, как устроен незнакомый и пугающий мир интернета.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- АРАктёр
Андрей
Ребенков
- Актёр
Александр
Булатов
- БКАктёр
Богдан
Кибалюк
- ТЦАктриса
Таша
Цветкова
- АБАктёр
Андрей
Борисов
- Актриса
Снежана
Самохина
- СААктёр
Семён
Арзуманов
- АБАктёр
Андрей
Бурков
- ВДСценарист
Владислав
Длянчев
- АКСценарист
Артем
Клинков
- Сценарист
Александр
Грязин
- КТСценарист
Ксения
Токмакова
- МКПродюсер
Максим
Кирюхин
- СКПродюсер
Сергей
Каршков
- ДСПродюсер
Джулия
Сотникова
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- МКОператор
Максим
Колиганов
- АБКомпозитор
Артур
Байдо