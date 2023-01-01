Под каблуком
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Под каблуком

Под каблуком (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Под каблуком 1 сезон
Мелодрамы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жизнь рекламщика Кости выглядит успешной. Но все рушится в один момент: отец Кости умирает, и на его руках оказывается не только семейное дело — фирма-производитель женской обуви, но и беспомощные родственницы, привыкшие к тому, что их проблемы решает глава семейства.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под каблуком»

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