Под каблуком (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Под каблуком 1 сезон
Мелодрамы, Русские12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Жизнь рекламщика Кости выглядит успешной. Но все рушится в один момент: отец Кости умирает, и на его руках оказывается не только семейное дело — фирма-производитель женской обуви, но и беспомощные родственницы, привыкшие к тому, что их проблемы решает глава семейства.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПо�иск
4.0 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актёр
Илья
Любимов
- ТФАктриса
Татьяна
Федоровская
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- ЕПАктриса
Екатерина
Приморская
- Актриса
Анна
Банщикова
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- ВСАктёр
Владимир
Скворцов
- АОАктёр
Артём
Осипов
- Актёр
Сергей
Беляев
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- СШПродюсер
Сергей
Шушанянц
- ССХудожница
София
Сладкова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ПТОператор
Павел
Трубников
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев