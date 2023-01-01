Пэн Американ
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Пэн Американ

Пэн Американ (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Pan Am 1 сезон
Драмы, Мелодрамы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История четырех девушек, которые всем прочим нарядам предпочли форму бортпроводниц и возможность летать по всему миру. Рим, Лондон, Нью-Йорк, отели, роскошные мужчины и провожающие взглядом пассажиры - сериал расскажет о том, как компания Пэн Американ превратилась в мечту о красивой жизни.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пэн Американ»

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