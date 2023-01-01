Папа на вырост
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Папа на вырост

Папа на вырост (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Папа на вырост 1 сезон
Комедии, Семейные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жизнь главного героя, 25-летнего бармена Славы, меняется в один момент, когда под дверью своей квартиры он находит корзинку с шестимесячной девочкой и запиской.

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