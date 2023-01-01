ОРВИЛЛ. Новые горизонты
Wink
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ОРВИЛЛ. Новые горизонты
8.22017, The Orville 2 сезона
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

ОРВИЛЛ. Новые горизонты (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Первый и второй сезоны недоступны по требованию правообладателя. Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ОРВИЛЛ. Новые горизонты»

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