Охотник за разумом
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Охотник за разумом

Охотник за разумом (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Охотник за разумом 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Конец 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Охотник за разумом»