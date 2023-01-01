Охотник за разумом (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Конец 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.



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