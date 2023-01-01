Охотник за разумом (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Охотник за разумом 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Конец 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.
Все сезоны сериала Охотник за разумом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской о�звучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- АКРежиссёр
Азиф
Кападиа
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дуглас
- Актёр
Альберт
Джонс
- ЗСАктёр
Захари
Скотт Росс
- АТАктриса
Анна
Торв
- ДТАктёр
Джо
Таттл
- КСАктёр
Коттер
Смит
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- Актёр
Холт
Маккэллани
- СРАктриса
Стэйси
Рока
- ХГАктриса
Ханна
Гросс
- СВАктёр
Сонни
Валиченти
- ДДСценарист
Джон
Дуглас
- Сценарист
Джошуа
Донен
- ДПСценарист
Джо
Пенхалл
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Джим
Дэвидсон
- КБПродюсер
Кирк
Бакстер
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- КБМонтажёр
Кирк
Бакстер
- ДХКомпозитор
Джейсон
Хилл