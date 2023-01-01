Биография

Альберт Джонс — американский актер театра и кино. Родился в штате Индиана. В 1997 году Джонс получил степень бакалавра в области гуманитарных наук в Университете Нотр-Дам и начал играть в театре. Он участвовал в пьесах «Эдуард II» Кристофера Марло и «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира, а затем переехал в Голливуд. Свою первую роль в кино Альберт Джонс получил в 2001 году — его дебютной работой стал многосерийный проект «Закон и порядок». Позже он принял участие в двух других частях ленты — «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Закон и порядок. Преступное намерение». В творческой биографии актера можно найти драму «Карточный домик», полнометражный фильм «Гангстер» 2007 года и детектив «Охотник за разумом», где он сыграл Джима Барни. В 2021 году Джонс пополнил портфолио ролью в биографической ленте «Респект».