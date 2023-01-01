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Нюхач

Нюхач (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Нюхач 1 сезон
Боевики, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный герой детективного сериала обладает сверхчувствительным обонянием, поэтому все вокруг называют его Нюхачом. Специальное бюро расследований задействует его способности в самых трудных и запутанных делах. Но если в работе дар Нюхача помогает, то в частной жизни от него одни проблемы.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нюхач»

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