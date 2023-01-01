Ничего не происходит
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Ничего не происходит (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, No Activity 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Герои разговорного сериала — два детектива, которые изнывают от скуки на работе и внезапно попадают в лихой переплет. Напарники наконец-то получают серьезное задание, где им предстоит задержать боссов наркокартеля. Впрочем, серьезное задание с их легкой подачи быстро превращается в балаган.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ничего не происходит»

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