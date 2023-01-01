Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Драма об элитной команде агентов подразделения по поведенческому анализу ФБР, которая использует нетрадиционные методы расследования и агрессивную тактику, чтобы ловить самых гнусных преступников Америки.





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