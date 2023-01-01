Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого (сериал, 2011) смотреть онлайн
2011, Criminal Minds: Suspect Behavior 1 сезон
Боевики, Криминал18+
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Сюжет
Драма об элитной команде агентов подразделения по поведенческому анализу ФБР, которая использует нетрадиционные методы расследования и агрессивную тактику, чтобы ловить самых гнусных преступников Америки.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыБоевики, Криминал, Зарубежные, Детективы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ФАРежиссёр
Фил
Абрахам
- ЭАРежиссёр
Эдвард
Аллен Бернеро
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- СКРежиссёр
Стивен
Крегг
- Актёр
Форест
Уитакер
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Майкл
Келли
- БГАктриса
Бо
Гарретт
- МРАктёр
Мэтт
Райан
- КВАктриса
Кирстен
Вангснесс
- КНАктёр
Кристофер
Ниссли
- ДДАктёр
Джеймс
Дж Зито III
- Актёр
Ричард
Шифф
- ДААктёр
Джек
Аксельрод
- ЭАСценарист
Эдвард
Аллен Бернеро
- ЙГСценарист
Йен
Голдберг
- ЭАПродюсер
Эдвард
Аллен Бернеро
- МБПродюсер
Мелисса
Блейк
- РФПродюсер
Роб
Фреско
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- МБХудожница
Марисса
Борсетто
- ДАМонтажёр
Джанет
Ашикага
- МФКомпозитор
Марк
Фантини
- СФКомпозитор
Стеффан
Фантини
- СГКомпозитор
Скотт
Гордон