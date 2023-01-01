Мужская работа
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Мужская работа (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.52015, Мужская работа 1 сезон
ТВ-шоу6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Певица Стася Копылова и актриса Екатерина Новикова пробуют свои силы в профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Под руководством опытных наставников девушки научатся управлять трактором, освоят слесарное и токарное дело и докажут, что женщины – отнюдь не слабый пол.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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