Мужская работа. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Мужская работа
1-й сезон
19-я серия

Мужская работа (сериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

7.92015, Мужская работа. Сезон 1. Серия 19
ТВ-шоу6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Певица Стася Копылова и актриса Екатерина Новикова пробуют свои силы в профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Под руководством опытных наставников девушки научатся управлять трактором, освоят слесарное и токарное дело и докажут, что женщины – отнюдь не слабый пол.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг