Мужская работа (сериал, 2015) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.12015, Мужская работа. Сезон 1. Серия 17
О сериале
Певица Стася Копылова и актриса Екатерина Новикова пробуют свои силы в профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Под руководством опытных наставников девушки научатся управлять трактором, освоят слесарное и токарное дело и докажут, что женщины – отнюдь не слабый пол.
