Мужская работа (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Певица Стася Копылова и актриса Екатерина Новикова пробуют свои силы в профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Под руководством опытных наставников девушки научатся управлять трактором, освоят слесарное и токарное дело и докажут, что женщины – отнюдь не слабый пол.

