Мужская работа (сериал, 2015) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Мужская работа. Сезон 1. Серия 15
2015, Мужская работа. Сезон 1. Серия 15
ТВ-шоу

Певица Стася Копылова и актриса Екатерина Новикова пробуют свои силы в профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Под руководством опытных наставников девушки научатся управлять трактором, освоят слесарное и токарное дело и докажут, что женщины – отнюдь не слабый пол.

Россия
ТВ-шоу
SD
22 мин / 00:22

