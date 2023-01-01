Мумия (2001)
Wink
Детям
Мумия (2001)

Мумия (2001) (мультсериал, 2001) смотреть онлайн

6.82001, The Mummy: The Animated Series 2 сезона
Мультсериалы, Фэнтези0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Семья О’Коннеллов совершает путешествие в Китай и посещает запретный город, где, по преданию, путешественник Марко Поло спрятал магические свитки. В городе О’Коннеллы знакомятся с местным мальчиком по имени Йинь Ву, который оказывается… императором Китая! Алекс получает бесценные уроки от императорского наставника и начинает понимать, как обращаться с магическим браслетом Осириса…

Все сезоны сериала Мумия (2001) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мумия (2001)»

Всё