Мультфильмы о Ежике и Медвежонке
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Мультфильмы о Ежике и Медвежонке

Мультфильмы о Ежике и Медвежонке (мультсериал, 1980) смотреть онлайн

9.11980, Мультфильмы о Ежике и Медвежонке 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Мультипликационный сборник сказок советского писателя Сергея Козлова о необычной дружбе Ежика и Медвежонка. Эта парочка вернeт взрослых в детство, а детей научит мечтать. Добро пожаловать в волшебный мир фантазий и весeлых забав!

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb