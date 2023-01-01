Мультфильмы о Ежике и Медвежонке (мультсериал, 1980) смотреть онлайн
9.11980, Мультфильмы о Ежике и Медвежонке 1 сезон
Мультсериалы0+
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Сюжет
Мультипликационный сборник сказок советского писателя Сергея Козлова о необычной дружбе Ежика и Медвежонка. Эта парочка вернeт взрослых в детство, а детей научит мечтать. Добро пожаловать в волшебный мир фантазий и весeлых забав!
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb