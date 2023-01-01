Можешь мне верить
Wink
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Можешь мне верить
8.72021, Можешь мне верить 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Можешь мне верить (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пережив измену и гибель мужа, оказавшись без средств к существованию и став приемной матерью для новорожденного сына сбежавшей молодой любовницы мужа, Вероника узнает, что у этой истории есть режиссер — близкий ей человек. Она теряет веру в людей, но приобретает веру в свои силы и получает неожиданный подарок судьбы.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Можешь мне верить»

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