8.72021, Можешь мне верить 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
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Можешь мне верить (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Пережив измену и гибель мужа, оказавшись без средств к существованию и став приемной матерью для новорожденного сына сбежавшей молодой любовницы мужа, Вероника узнает, что у этой истории есть режиссер — близ�кий ей человек. Она теряет веру в людей, но приобретает веру в свои силы и получает неожиданный подарок судьбы.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- ОГАктриса
Ольга
Гришина
- Актёр
Александр
Кобзарь
- АНАктёр
Александр
Никитин
- Актёр
Иван
Оганесян
- ВБАктриса
Виктория
Билан
- МААктриса
Марийка
Аглоткова
- ЛСАктриса
Людмила
Смородина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зайцева
- ЕВАктриса
Екатерина
Вайвала
- ТПАктриса
Татьяна
Печенкина
- ДБСценарист
Диана
Балынская
- МГСценарист
Мария
Гальченко
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- СГОператор
Сергей
Граблёв
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков