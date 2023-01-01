WinkСериалыЛучше звоните СолуАктёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»
Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»
Режиссёры
Актёры
АктёрJimmy McGill
Боб ОденкёркBob Odenkirk
Актёр
Джонатан БэнксJonathan Banks
АктрисаKim Wexler
Рэй СихорнRhea Seehorn
АктёрHoward Hamlin
Патрик ФабианPatrick Fabian
Актёр
Майкл МэндоMichael Mando
АктёрGus Fring
Джанкарло ЭспозитоGiancarlo Esposito
АктёрChuck McGill
Майкл МаккинMichael McKean
АктёрLalo Salamanca
Тони ДалтонTony Dalton
АктёрHector Salamanca
Марк МарголисMark Margolis
АктрисаStacey Ehrmantraut