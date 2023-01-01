Лучше звоните Солу
Wink
Сериалы
Лучше звоните Солу

Лучше звоните Солу (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.72015, Better Call Saul 5 сезонов
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

Все сезоны сериала Лучше звоните Солу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»

Всё