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Испытание невиновностью
Актёры и съёмочная группа сериала «Испытание невиновностью»

Актёры и съёмочная группа сериала «Испытание невиновностью»

Актёры

Морвен Кристи

Морвен Кристи

Morven Christie
АктрисаKirsten Lindstrom
Энтони Бойл

Энтони Бойл

Anthony Boyle
АктёрJack Argyll
Кристиан Кук

Кристиан Кук

Christian Cooke
АктёрMickey Argyll
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрLeo Argyll
Мэттью Гуд

Мэттью Гуд

Matthew Goode
АктёрPhilip Durrant
Люк Тредэвэй

Люк Тредэвэй

Luke Treadaway
АктёрDr Arthur Calgary
Анна Чэнселлор

Анна Чэнселлор

Anna Chancellor
АктрисаRachel Argyll
Элинор Томлинсон

Элинор Томлинсон

Eleanor Tomlinson
АктрисаMary Durrant
Элла Пернелл

Элла Пернелл

Ella Purnell
АктрисаHester Argyll
Кристал Кларк

Кристал Кларк

Crystal Clarke
АктрисаTina Argyll

Сценаристы

Сара Фелпс

Сара Фелпс

Sarah Phelps
Сценарист
Агата Кристи

Агата Кристи

Agatha Christie
Сценарист

Художники

Триша Биггар

Триша Биггар

Trisha Biggar
Художница

Монтажёры

Джо Смит

Джо Смит

Jo Smyth
Монтажёр