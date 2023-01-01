Биография

Английская писатель, драматург и сценарист Сара Фелпс известна своими работами в криминальном жанре. Очень много произведений по романам Агаты Кристи было снято по сценариям Сары Фелпс. Критики отмечают, что эти экранизации являются лучшими работами сценариста и продюсера. Развитие сюжета не отступает от первоначального материала, а концовки могут быть немного изменены, но с таким мастерством, что и сама писательница бы не возражала против такого развития детектива. Фильмы Сара Фелпс не ограничиваются только криминальными драмами. Много работ по историческим событиям Первой и Второй мировых войн. Мини-сериал драма «Большие надежды» (2011-2012 годы) занял высокое положение в рейтинги британских фильмов и по праву считается одной из лучших работ Сары Фелпс. Сюжет этой драмы навеян романами Диккенса. И не случайно внимание сценариста и продюсера привлекает творчество этого английского писателя. Сняты фильмы «Оливер Твист» и сериал «Диккенсиада» в 2015 году. Всего за период с 1985 по 2020 год писательница участвовала в съемках 23 проектов. Восемь из своих сценариев она продюсировала сама. Интересная лента – мультипликационный фильм-комедия «Секс на крыше». Несмотря на свое вызывающее название, лента оказывается безобидной и веселой, рекомендована для всей семьи.