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Грязные мокрые деньги

Грязные мокрые деньги (сериал, 2007) смотреть онлайн

2007, Dirty Sexy Money 2 сезона
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой адвокат Ник Джордж вынужден продолжить дело своего отца: работать на богатейшее семейство в Нью-Йорке, Дарлингов. У него на это 2 причины. Первая — он хочет выяснить причину смерти отца, вторая — это, конечно же, деньги. Работа ему досталась нелегкая, Дарлинги — как капризные дети.

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Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грязные мокрые деньги»

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