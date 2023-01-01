Грубое правосудие
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Грубое правосудие

Грубое правосудие (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Coppers 1 сезон
Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бесстрашная и прямолинейная комиссар Лиз Мерхаут возглавляет отдел убийств полиции Антверпена. Она и ее команда идут на всe, чтобы обеспечить правосудие, даже если это означает, что будут применены грубые методы.

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Информация

Страна
Бельгия
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грубое правосудие»

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