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Государственная граница. Смертельный улов
Актёры и съёмочная группа сериала «Государственная граница. Смертельный улов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Государственная граница. Смертельный улов»

Режиссёры

Игорь Четвериков

Игорь Четвериков

Режиссёр
Сергей Талыбов

Сергей Талыбов

Режиссёр

Актёры

Андрей Фролов

Андрей Фролов

АктёрАнтон Пекарский
Павел Харланчук

Павел Харланчук

АктёрБорис Крайнов
Игорь Денисов

Игорь Денисов

АктёрДернов
Саид Дашук-Нигматулин

Саид Дашук-Нигматулин

АктёрЮсуф Халилов
Фуркат Файзиев

Фуркат Файзиев

АктёрФархад
Михаил Мартьянов

Михаил Мартьянов

АктёрВиталий Кравченко
Вероника Пляшкевич

Вероника Пляшкевич

АктрисаОксана Бутаева
Матвей Шкуратов

Матвей Шкуратов

АктёрМаксим Калюта
Дмитрий Ратомский

Дмитрий Ратомский

АктёрКонстантин Кудин
Алёна Козырева

Алёна Козырева

АктрисаКатя

Сценаристы

Валентин Залужный

Валентин Залужный

Сценарист
Илья Цофин

Илья Цофин

Сценарист
Игорь Четвериков

Игорь Четвериков

Сценарист
Виктор Лобкович

Виктор Лобкович

Сценарист

Продюсеры

Виктор Лобкович

Виктор Лобкович

Продюсер
Михаил Марфин

Михаил Марфин

Продюсер

Художники

Андрей Толстик

Андрей Толстик

Художник

Операторы

Максим Куровский

Максим Куровский

Оператор

Композиторы

Владимир Сивицкий

Владимир Сивицкий

Композитор
Борис Ланьков

Борис Ланьков

Композитор