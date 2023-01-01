Дилетант (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Дилетант» — четырехсерийный детектив от режиссера Юрия Поповича, работавшего ранее над сериалом «Запретная любовь». Это захватывающая история о развитии взаимоотношений мужчины и женщины с абсолютно разными характерами на фоне детективного расследования. Главные роли в сериале и�сполняют Дарья Мороз, известная по сериалам «Дом с лилиями», «Достоевский», и Антон Феоктистов, сыгравший в 2011 году в сериале «Новости». Смотрите онлайн сериал «Дилетант» вслед за эфиром!



Денис Мартов — состоявшийся в жизни человек, у него есть любимая работа, дорогая машина, красивая девушка, вот только нет у него одного — счастья. Мама умерла, когда он был маленьким, а с отцом вот уже несколько лет Денис близко не общается, лишь изредка созванивается. Но именно он первым начинает бить тревогу, когда отец несколько дней подряд не отвечает на звонки и не выходит на работу. Обеспокоенный исчезновением папы, Денис обращается в полицию, где его дело передают следователю Кире Соломиной, которая скептически относится к тому, что говорит молодой человек. Тогда Денис начинает собственное расследование, которое еще в самом начале привело бы его к гибели, если бы не опытная Кира. Денису и Кире предстоит пройти через трудные испытания, чтобы распутать это непростое дело, в ходе расследования вскроются интересные подробности из прошлого Мартова, которые и станут ключом к разгадке. Чтобы не пропустить ничего интересного, рекомендуем бесплатно смотреть сериал «Дилетант» в хорошем качестве.



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