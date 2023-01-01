Wink
Сериалы
Демоны Да Винчи HD

Демоны Да Винчи HD (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Da Vinci's Demons
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие сериала разворачивается в Италии 15 века. 25-летний Леонардо Да Винчи разрывается между наукой и религиозными догматами на пороге дерзких открытий, которые опередят свое время. Личная жизнь гения столь же непроста из-за запретной страсти к любовнице самого Лоренцо Медичи.

Все сезоны сериала Демоны Да Винчи HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Демоны Да Винчи HD»

Всё