Дефективный детектив
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Дефективный детектив

Дефективный детектив (сериал, 2002) смотреть онлайн

9.62002, Monk 6 сезонов
Драмы, Криминал12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дефективный детектив»

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