Бунтарка
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Бунтарка

Бунтарка (сериал, 2021) смотреть онлайн

7.02021, Rebel 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пускай у Энни Белло нет юридического образования, зато есть острое чувство справедливости, смелость и напористость. Неотразимая и веселая, она борется до конца за то, во что верит, и за людей, которых любит. А ей предстоит трудная борьба — бунтарка собирает союзников, чтобы уничтожить в зале суда дьявольскую корпорацию, отравляющую жизнь города. Отправляясь в очередной крестовый поход за правдой, она во что бы то ни стало ее найдет.

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Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бунтарка»

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