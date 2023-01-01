Бунтарка (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пускай у Энни Белло нет юридического образования, зато есть острое чувство справедливости, смелость и напористость. Неотразимая и веселая, она борется до конца за то, во что верит, и за людей, которых любит. А ей предстоит трудная борьба — бунтарка собирает союзников, чтобы уничтожить в зале суда дьявольскую корпорацию, отравляющую жизнь города. Отправляясь в очередной крестовый поход за правдой, она во что бы то ни стало ее найдет.



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