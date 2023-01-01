Братья по оружию (сериал, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
От высадки в Нормандии до конца Второй мировой: фронтовая история роты воздушно-десантных американских войск.
Рота «Изи» воздушного десанта Соединенных штатов готовится к вступлению в войну в лагере Таккоа. Руководит подразделением лейтенант Герберт Собель, одержимый и �педантичный вояка. Его придирчивость приводит к конфликтам с другими офицерами и с его собственным заместителем. Вскоре рота отправляется в Англию, чтобы затем высадиться в Нормандии. Однако во время операции не все проходит гладко: десантникам не удается приземлиться в намеченной зоне, и их раскидывает по всей области. Сам Собель погибает, и его пост занимает заместитель, Ричард Уинтерс. Теперь роте «Изи» придется нелегко, ведь это только первая из трудностей и трагедий на их пути к победе...
Какие испытания уготовила судьба американскому десанту? Историческая драма, спродюсированная Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом, «Братья по оружию» — сериал 2001 года смотрите онлайн на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Том
Хэнкс
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Лиленд
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ДУАктёр
Донни
Уолберг
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- Актёр
Майкл
Кудлиц
- Актёр
Декстер
Флетчер
- Актёр
Нил
Макдона
- СГАктёр
Скотт
Граймз
- ШТАктёр
Шэйн
Тейлор
- ПЯАктёр
Питер
Янгблад Хиллз
- ЭБСценарист
Эрик
Борк
- ЭМСценарист
Э.
Макс Фрай
- БССценарист
Брюс
С. МакКенна
- САПродюсер
Стивен
Амброуз
- ЭБПродюсер
Эрик
Борк
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен