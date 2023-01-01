Братья по оружию (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

От высадки в Нормандии до конца Второй мировой: фронтовая история роты воздушно-десантных американских войск.



Рота «Изи» воздушного десанта Соединенных штатов готовится к вступлению в войну в лагере Таккоа. Руководит подразделением лейтенант Герберт Собель, одержимый и �педантичный вояка. Его придирчивость приводит к конфликтам с другими офицерами и с его собственным заместителем. Вскоре рота отправляется в Англию, чтобы затем высадиться в Нормандии. Однако во время операции не все проходит гладко: десантникам не удается приземлиться в намеченной зоне, и их раскидывает по всей области. Сам Собель погибает, и его пост занимает заместитель, Ричард Уинтерс. Теперь роте «Изи» придется нелегко, ведь это только первая из трудностей и трагедий на их пути к победе...



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