Братья по оружию
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Братья по оружию (сериал, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Band of Brothers 1 сезон
Военные, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

От высадки в Нормандии до конца Второй мировой: фронтовая история роты воздушно-десантных американских войск.

Рота «Изи» воздушного десанта Соединенных штатов готовится к вступлению в войну в лагере Таккоа. Руководит подразделением лейтенант Герберт Собель, одержимый и педантичный вояка. Его придирчивость приводит к конфликтам с другими офицерами и с его собственным заместителем. Вскоре рота отправляется в Англию, чтобы затем высадиться в Нормандии. Однако во время операции не все проходит гладко: десантникам не удается приземлиться в намеченной зоне, и их раскидывает по всей области. Сам Собель погибает, и его пост занимает заместитель, Ричард Уинтерс. Теперь роте «Изи» придется нелегко, ведь это только первая из трудностей и трагедий на их пути к победе...

Какие испытания уготовила судьба американскому десанту? Историческая драма, спродюсированная Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом, «Братья по оружию» — сериал 2001 года смотрите онлайн на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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8.6 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по оружию»

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