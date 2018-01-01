Wink
Сериалы
Братья Карамазовы
Актёры и съёмочная группа сериала «Братья Карамазовы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья Карамазовы»

Режиссёры

Иван Пырьев

Режиссёр

Актёры

Михаил Ульянов

АктёрДмитрий
Лионелла Пырьева

АктрисаГрушенька
Кирилл Лавров

АктёрИван
Андрей Мягков

АктёрАлёша
Марк Прудкин

АктёрФёдор Павлович
Светлана Коркошко

АктрисаЕкатерина Ивановна
Валентин Никулин

АктёрСмердяков
Павел Павленко

АктёрЗосима
Андрей Абрикосов

АктёрСамсонов
Геннадий Юхтин

Актёротец Паисий
Анатолий Адоскин

Актёрследователь
Рада Волшанинова

Актрисацыганка
Тамара Носова

АктрисаМарья Кондратьевна
Никита Подгорный

АктёрРакитин
Иван Лапиков

АктёрЛягавый

Сценаристы

Фёдор Достоевский

Сценарист
Иван Пырьев

Сценарист

Художники

Стален Волков

Художник

Монтажёры

Валентина Янковская

Монтажёр

Операторы

Сергей Вронский

Оператор
Евгений Гуслинский

Оператор
Николай Немоляев

Оператор

Композиторы

Исаак Шварц

Композитор