Wink
Сериалы
Агент Картер

Агент Картер (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Agent Carter 1 сезон
Фантастика, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1946 год, послевоенная Америка. Мужчины наслаждаются отголосками своей боевой славы, полная сил и энтузиазма Пегги Картер чувствует себя лишней. Но все меняется, когда к ней обращается старый знакомый Говард Старк с просьбой найти и наказать недоброжелателей, опорочивших его имя.

Все сезоны сериала Агент Картер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент Картер»

Всё