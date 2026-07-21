Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2026) сезон 4 смотреть онлайн
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О сериале
Приквел оригинального сериала «Звездный путь» — о приключениях команды Кристофера Пайка, первого экипажа легендарного космического корабля «Энтерпрайз». Смотрите сериал «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
XXIII век. Роберт Эйприл, известный и уважаемый адмирал Звездного флота, связывается с капитаном космического корабля «Энтерпрайз» Кристофером Пайком, который находится в отпуске. Всему виной чрезвычайное происшествие: первый офицер Уна Чин-Райли перестает выходить на связь во время исполнения одной из миссий. Пайк опасается возвращаться в космос после того, как ему пришло видение о своей незавидной участи в будущем. Однако долг зовет его на службу, и вместе с остальной командой корабля он прибывает на планету, где вот-вот разразится гражданская война — именно там взяли в плен Чин-Райли. Эта миссия приведет к появлению Главной директивы, а Пайк снова встанет во главе «Энтерпрайза» и отправится в пятилетнее путешествие для исследования космоса.
Об этом расскажет сериал «Звездный путь: Странные новые миры» 2022 года. Смотрите сериал «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- АРРежиссёр
Аманда
Роу
- ЭАРежиссёр
Энди
Армаганян
- Актёр
Энсон
Маунт
- ИПАктёр
Итан
Пек
- КЧАктриса
Кристина
Чонг
- МНАктриса
Мелисса
Навия
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ДБАктриса
Джесс
Буш
- СРАктриса
Селия
Роуз Гудинг
- БОАктёр
Бабс
Олусанмокун
- АКАктриса
Алекс
Кэпп Хорнер
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- БВСценарист
Билл
Волкофф
- АКСценарист
Акела
Купер
- КФПродюсер
Крис
Фишер
- ПГПродюсер
Пол
Гэдд
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ДППродюсер
Дави
Перес
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ГКОператор
Глен
Кинэн
- ЙАОператор
Йен
Андерсон
- КХКомпозитор
Кэй
Хэнли