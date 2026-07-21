Звездный путь: Странные новые миры. Сезон 4
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Звездный путь: Странные новые миры
4-й сезон

Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2026) сезон 4 смотреть онлайн

8.72026, Star Trek: Strange New Worlds 2 серии
Фантастика, Боевик18+
Приквел сериала «Звездный путь» о приключениях первого экипажа легендарного космического корабля «Энтерпрайз»

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О сериале

Приквел оригинального сериала «Звездный путь» — о приключениях команды Кристофера Пайка, первого экипажа легендарного космического корабля «Энтерпрайз». Смотрите сериал «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

XXIII век. Роберт Эйприл, известный и уважаемый адмирал Звездного флота, связывается с капитаном космического корабля «Энтерпрайз» Кристофером Пайком, который находится в отпуске. Всему виной чрезвычайное происшествие: первый офицер Уна Чин-Райли перестает выходить на связь во время исполнения одной из миссий. Пайк опасается возвращаться в космос после того, как ему пришло видение о своей незавидной участи в будущем. Однако долг зовет его на службу, и вместе с остальной командой корабля он прибывает на планету, где вот-вот разразится гражданская война — именно там взяли в плен Чин-Райли. Эта миссия приведет к появлению Главной директивы, а Пайк снова встанет во главе «Энтерпрайза» и отправится в пятилетнее путешествие для исследования космоса.

Об этом расскажет сериал «Звездный путь: Странные новые миры» 2022 года. Смотрите сериал «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездный путь: Странные новые миры»