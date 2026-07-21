Приквел оригинального сериала «Звездный путь» — о приключениях команды Кристофера Пайка, первого экипажа легендарного космического корабля «Энтерпрайз». Смотрите сериал «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.



XXIII век. Роберт Эйприл, известный и уважаемый адмирал Звездного флота, связывается с капитаном космического корабля «Энтерпрайз» Кристофером Пайком, который находится в отпуске. Всему виной чрезвычайное происшествие: первый офицер Уна Чин-Райли перестает выходить на связь во время исполнения одной из миссий. Пайк опасается возвращаться в космос после того, как ему пришло видение о своей незавидной участи в будущем. Однако долг зовет его на службу, и вместе с остальной командой корабля он прибывает на планету, где вот-вот разразится гражданская война — именно там взяли в плен Чин-Райли. Эта миссия приведет к появлению Главной директивы, а Пайк снова встанет во главе «Энтерпрайза» и отправится в пятилетнее путешествие для исследования космоса.



Об этом расскажет сериал «Звездный путь: Странные новые миры» 2022 года. Смотрите сериал «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

