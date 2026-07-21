Лишившись возлюбленной, капитан Пайк продолжает возглавлять команду «Энтерпрайза», прекрасно зная о том, какая судьба ждет его самого в будущем. Новые планеты, невероятные приключения и любимые персонажи ждут в фантастическом эпике «Звездный путь: Странные новые миры», 4 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka на Wink.



Действие четвертого сезона приквела знаменитой фантастической франшизы приближается к событиям оригинального сериала. Капитан Пайк переживает болезненное расставание с Мари Бател, которая стала могущественным Наблюдателем. Пайк знает, что скоро окажется парализован в результате страшной катастрофы, и оставшееся время намерен посвятить исследованиям и верной команде. Экипаж «Энтерпрайза» встретит динозавров, примерит на себя роли пустынных ковбоев, столкнется с рыцарями и драконами и даже превратится в кукол, однако им будет грозить гораздо более серьезная опасность.



Чтобы следить за экспедициями «Энтерпрайза», смотрите 4 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

