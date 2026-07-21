Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2026) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Лишившись возлюбленной, капитан Пайк продолжает возглавлять команду «Энтерпрайза», прекрасно зная о том, какая судьба ждет его самого в будущем. Новые планеты, невероятные приключения и любимые персонажи ждут в фантастическом эпике «Звездный путь: Странные новые миры», 4 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka на Wink.
Действие четвертого сезона приквела знаменитой фантастической франшизы приближается к событиям оригинального сериала. Капитан Пайк переживает болезненное расставание с Мари Бател, которая стала могущественным Наблюдателем. Пайк знает, что скоро окажется парализован в результате страшной катастрофы, и оставшееся время намерен посвятить исследованиям и верной команде. Экипаж «Энтерпрайза» встретит динозавров, примерит на себя роли пустынных ковбоев, столкнется с рыцарями и драконами и даже превратится в кукол, однако им будет грозить гораздо более серьезная опасность.
Чтобы следить за экспедициями «Энтерпрайза», смотрите 4 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- АРРежиссёр
Аманда
Роу
- ЭАРежиссёр
Энди
Армаганян
- Актёр
Энсон
Маунт
- ИПАктёр
Итан
Пек
- КЧАктриса
Кристина
Чонг
- МНАктриса
Мелисса
Навия
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ДБАктриса
Джесс
Буш
- СРАктриса
Селия
Роуз Гудинг
- БОАктёр
Бабс
Олусанмокун
- АКАктриса
Алекс
Кэпп Хорнер
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- БВСценарист
Билл
Волкофф
- АКСценарист
Акела
Купер
- КФПродюсер
Крис
Фишер
- ПГПродюсер
Пол
Гэдд
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ДППродюсер
Дави
Перес
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ГКОператор
Глен
Кинэн
- ЙАОператор
Йен
Андерсон
- КХКомпозитор
Кэй
Хэнли