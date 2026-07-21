Звездный путь: Странные новые миры. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Звездный путь: Странные новые миры
4-й сезон
1-я серия
8.72026, Star Trek: Strange New Worlds
Фантастика, Боевик18+
Приквел сериала «Звездный путь» о приключениях первого экипажа легендарного космического корабля «Энтерпрайз»
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Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2026) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Лишившись возлюбленной, капитан Пайк продолжает возглавлять команду «Энтерпрайза», прекрасно зная о том, какая судьба ждет его самого в будущем. Новые планеты, невероятные приключения и любимые персонажи ждут в фантастическом эпике «Звездный путь: Странные новые миры», 4 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka на Wink.

Действие четвертого сезона приквела знаменитой фантастической франшизы приближается к событиям оригинального сериала. Капитан Пайк переживает болезненное расставание с Мари Бател, которая стала могущественным Наблюдателем. Пайк знает, что скоро окажется парализован в результате страшной катастрофы, и оставшееся время намерен посвятить исследованиям и верной команде. Экипаж «Энтерпрайза» встретит динозавров, примерит на себя роли пустынных ковбоев, столкнется с рыцарями и драконами и даже превратится в кукол, однако им будет грозить гораздо более серьезная опасность.

Чтобы следить за экспедициями «Энтерпрайза», смотрите 4 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездный путь: Странные новые миры»