Золушка и четыре рыцаря (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Главная героиня - выпускница старшей школы Ын Ха Вон. Ещё в детстве она потеряла мать. Отец женился во второй раз, но ни мачеха, ни сводная сестра так и не полюбили Ха Вон. И тем не менее Ха Вон никогда не унывает и не жалуется. Она работает на множестве подработок, чтобы заработать деньги на обучение в университете. По воле случая она встречает молодого парня, который предлагает ей заработать, выдав себя за его девушку. Она соглашается, и именно это в итоге приводит её к знакомству с богатым пожилым человеком, который предлагает ей работу в доме своих неуправляемых внуков. Там она встречает трёх кузенов: Кан Хён Мина (старший кузен, тот самый парень), Кан Со У (младший кузен, дружелюбный малый) и Кан Чжи Уна (средний кузен, невзлюбил Ха Вон), а также их телохранителя Ли Юн Сона. Но с переездом Ха Вон в Небесный дом её беды не кончаются, потому что многие начинают ей завидовать...
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
Рейтинг
- КХРежиссёр
Квон
Хёк-чхан
- Актриса
Пак
Со-дам
- ЧИАктёр
Чон
Ир-у
- АДАктёр
Ан
Джэ-хён
- КЁАктёр
Ким
Ён-гон
- ЧМАктёр
Чхве
Мин
- ЛДАктёр
Ли
Джон-щин
- СНАктриса
Сон
На-ын
- КБАктриса
Ко
Бо-гёль
- КГАктёр
Ким
Ган-хён
- ЧХАктриса
Чо
Хе-джон
- ПМАктёр
Пак
Мин-су
- ЧЁАктриса
Чон
Ён-джу
- ЛААктриса
Ли
А-хён
- КДАктёр
Кон
Джон-хван
- ЛНАктриса
Ли
На-юн
- МДСценарист
Мин
Джи-ын
- ВЁСценарист
Вон
Ён-щиль