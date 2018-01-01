Золушка и четыре рыцаря (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Главная героиня - выпускница старшей школы Ын Ха Вон. Ещё в детстве она потеряла мать. Отец женился во второй раз, но ни мачеха, ни сводная сестра так и не полюбили Ха Вон. И тем не менее Ха Вон никогда не унывает и не жалуется. Она работает на множестве подработок, чтобы заработать деньги на обучение в университете. По воле случая она встречает молодого парня, который предлагает ей заработать, выдав себя за его девушку. Она соглашается, и именно это в итоге приводит её к знакомству с богатым пожилым человеком, который предлагает ей работу в доме своих неуправляемых внуков. Там она встречает трёх кузенов: Кан Хён Мина (старший кузен, тот самый парень), Кан Со У (младший кузен, дружелюбный малый) и Кан Чжи Уна (средний кузен, невзлюбил Ха Вон), а также их телохранителя Ли Юн Сона. Но с переездом Ха Вон в Небесный дом её беды не кончаются, потому что многие начинают ей завидовать...



