WinkСериалыЗолушка и четыре рыцаряАктёры и съёмочная группа сериала «Золушка и четыре рыцаря»
Актёры и съёмочная группа сериала «Золушка и четыре рыцаря»
Режиссёры
Актёры
АктрисаEun Ha-won
Пак Со-дамPark So-dam
АктёрKang Ji-woon
Чон Ир-уJeong Il-woo
АктёрKang Hyeon-min
Ан Джэ-хёнAn Jae-hyeon
АктёрCEO Kang
Ким Ён-гонKim Yong-geon
АктёрLee Yoon-seong
Чхве МинChoi Min
АктёрKang Seo-woo
Ли Джон-щинLee Jeong-shin
АктрисаPark Hye-ji
Сон На-ынSon Na-eun
АктрисаChoi Yoo-na
Ко Бо-гёльGo Bo-gyeol
АктёрKang Seo-woo's manager
Ким Ган-хёнKim Gang-hyeon
АктрисаHong Ja-yeong
Чо Хе-джонJo Hye-jeong
АктёрYoung Kang Ji-woon
Пак Мин-суPark Min-soo
АктрисаWoman from Beolgyo
Чон Ён-джуJeong Yeong-joo
АктрисаKang Seo-woo's mother
Ли А-хёнLee Ah-hyeon
АктёрKang Yeong-jin
Кон Джон-хванKong Jeong-hwan
АктрисаYoung Eun Ha-won