Золушка и четыре рыцаря
Актёры и съёмочная группа сериала «Золушка и четыре рыцаря»

Режиссёры

Квон Хёк-чхан

Квон Хёк-чхан

Kwon Hyeok-chan
Режиссёр

Актёры

Пак Со-дам

Пак Со-дам

Park So-dam
АктрисаEun Ha-won
Чон Ир-у

Чон Ир-у

Jeong Il-woo
АктёрKang Ji-woon
Ан Джэ-хён

Ан Джэ-хён

An Jae-hyeon
АктёрKang Hyeon-min
Ким Ён-гон

Ким Ён-гон

Kim Yong-geon
АктёрCEO Kang
Чхве Мин

Чхве Мин

Choi Min
АктёрLee Yoon-seong
Ли Джон-щин

Ли Джон-щин

Lee Jeong-shin
АктёрKang Seo-woo
Сон На-ын

Сон На-ын

Son Na-eun
АктрисаPark Hye-ji
Ко Бо-гёль

Ко Бо-гёль

Go Bo-gyeol
АктрисаChoi Yoo-na
Ким Ган-хён

Ким Ган-хён

Kim Gang-hyeon
АктёрKang Seo-woo's manager
Чо Хе-джон

Чо Хе-джон

Jo Hye-jeong
АктрисаHong Ja-yeong
Пак Мин-су

Пак Мин-су

Park Min-soo
АктёрYoung Kang Ji-woon
Чон Ён-джу

Чон Ён-джу

Jeong Yeong-joo
АктрисаWoman from Beolgyo
Ли А-хён

Ли А-хён

Lee Ah-hyeon
АктрисаKang Seo-woo's mother
Кон Джон-хван

Кон Джон-хван

Kong Jeong-hwan
АктёрKang Yeong-jin
Ли На-юн

Ли На-юн

Lee Na-yoon
АктрисаYoung Eun Ha-won

Сценаристы

Мин Джи-ын

Мин Джи-ын

Min Ji-eun
Сценарист
Вон Ён-щиль

Вон Ён-щиль

Won Yeong-shil
Сценарист