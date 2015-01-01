Золушка и четыре рыцаря (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Оставшаяся без матери девушка принимает предложение богатого бизнесмена — переехать в семейный особняк и наладить отношения между тремя его внуками. Дорама «Золушка и четыре рыцаря» — переосмысление классической сказки в антураже Южной Кореи XXI века.



Старшеклассница Ын Хавон — яркая и позитивная девушка, которая хочет стать учительницей. Однако все ее мечты разбиваются о суровую реальность, когда в результате несчастного случая погибает ее мать. Вскоре после похорон отец Хавон женится снова. Суровая мачеха и сводная сестра превращают жизнь девушки в кошмар и забирают деньги, отложенные на ее учебу, так что теперь Хавон вынуждена зарабатывать сама. Однажды она встречает господина Кана, руководителя огромной корпорации, который предлагает ей поселиться в его особняке и взять на себя почти невозможную задачу — сделать из его внуков ответственных людей. Так Хавон оказывается в компании трех богатых красавчиков и их охранника, с головой погрузившись в проблемы семьи Кан.



