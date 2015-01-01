Золушка и четыре рыцаря (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Оставшаяся без матери девушка принимает предложение богатого бизнесмена — переехать в семейный особняк и наладить отношения между тремя его внуками. Дорама «Золушка и четыре рыцаря» — переосмысление классической сказки в антураже Южной Кореи XXI века.
Старшеклассница Ын Хавон — яркая и позитивная девушка, которая хочет стать учительницей. Однако все ее мечты разбиваются о суровую реальность, когда в результате несчастного случая погибает ее мать. Вскоре после похорон отец Хавон женится снова. Суровая мачеха и сводная сестра превращают жизнь девушки в кошмар и забирают деньги, отложенные на ее учебу, так что теперь Хавон вынуждена зарабатывать сама. Однажды она встречает господина Кана, руководителя огромной корпорации, который предлагает ей поселиться в его особняке и взять на себя почти невозможную задачу — сделать из его внуков ответственных людей. Так Хавон оказывается в компании трех богатых красавчиков и их охранника, с головой погрузившись в проблемы семьи Кан.
К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть «Золушка и четыре рыцаря». Дорама с русской озвучкой уже есть на нашем видеосервисе Wink.
Сериал Золушка и четыре рыцаря 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
- КХРежиссёр
Квон
Хёк-чхан
- Актриса
Пак
Со-дам
- ЧИАктёр
Чон
Ир-у
- АДАктёр
Ан
Джэ-хён
- КЁАктёр
Ким
Ён-гон
- ЧМАктёр
Чхве
Мин
- ЛДАктёр
Ли
Джон-щин
- СНАктриса
Сон
На-ын
- КБАктриса
Ко
Бо-гёль
- КГАктёр
Ким
Ган-хён
- ЧХАктриса
Чо
Хе-джон
- ПМАктёр
Пак
Мин-су
- ЧЁАктриса
Чон
Ён-джу
- ЛААктриса
Ли
А-хён
- КДАктёр
Кон
Джон-хван
- ЛНАктриса
Ли
На-юн
- МДСценарист
Мин
Джи-ын
- ВЁСценарист
Вон
Ён-щиль