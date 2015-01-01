Золушка и четыре рыцаря. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Золушка и четыре рыцаря
1-й сезон
12-я серия
2015, Cinderellawa ne myungui gisa
Мелодрама, Комедия18+

Золушка и четыре рыцаря (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Оставшаяся без матери девушка принимает предложение богатого бизнесмена — переехать в семейный особняк и наладить отношения между тремя его внуками. Дорама «Золушка и четыре рыцаря» — переосмысление классической сказки в антураже Южной Кореи XXI века.

Старшеклассница Ын Хавон — яркая и позитивная девушка, которая хочет стать учительницей. Однако все ее мечты разбиваются о суровую реальность, когда в результате несчастного случая погибает ее мать. Вскоре после похорон отец Хавон женится снова. Суровая мачеха и сводная сестра превращают жизнь девушки в кошмар и забирают деньги, отложенные на ее учебу, так что теперь Хавон вынуждена зарабатывать сама. Однажды она встречает господина Кана, руководителя огромной корпорации, который предлагает ей поселиться в его особняке и взять на себя почти невозможную задачу — сделать из его внуков ответственных людей. Так Хавон оказывается в компании трех богатых красавчиков и их охранника, с головой погрузившись в проблемы семьи Кан.

К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть «Золушка и четыре рыцаря». Дорама с русской озвучкой уже есть на нашем видеосервисе Wink.

Сериал Золушка и четыре рыцаря 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг