Жизнь сначала (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Судьба жестоко испытывает Дашу Савельеву — юную мечтательницу из провинциального Юрятина. Когда болезнь матери рушит ее планы, а любовь к Никите оказывается под угрозой, отчаявшаяся девушка бросается в омут страстей с загадочным московским бизнесменом. Но этот роковой выбор оборачивается кошмаром: ложные обвинения, предательство близких и годы за решеткой, где она теряет самое дорогое — своего ребенка.



Спустя время освободившаяся Даша узнает шокирующую правду: ребенок жив. Но, чтобы его вернуть, ей придется столкнуться с теми, кто когда-то ее предал, и не упустить вторую попытку на счастье.

