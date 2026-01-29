Я построю наш дом (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЯ построю наш дом1-й сезон
8.82025, Я построю наш дом. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Нина Апташева — жена сына влиятельного строительного магната. После измены мужа, Нина решается на развод, забирает сына и уходит из богатого дома. Однажды во время работы над проектом она встречает заказчика — своего друга детства Клима, который тоже переживает расставание с невестой.
Нина и Клим влюбляются, но свекор не может смириться с потерей единственного внука. Он заставляет бывшего мужа Нины отсудить ребенка. Ради сына женщина возвращается в «золотую клетку», расставшись с любимым. Но когда она узнает, что беременна от Клима, решает начать бороться за себя, сына и будущего ребенка.
- АФАктриса
Анастасия
Фокс
- ДВАктёр
Дмитрий
Варшавский
- ГТАктёр
Георгий
Тополага
- ЯГАктёр
Ярослав
Головнёв
- ЕМАктриса
Евгения
Макеева
- АХАктриса
Александра
Хабина
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- АПАктриса
Анастасия
Пьянова
- ИБСценарист
Ирина
Бурденкова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ВППродюсер
Вероника
Полтавец
- Продюсер
Ефим
Любинский
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АЛКомпозитор
Алексей
Лукьянов