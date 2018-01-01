Wink
Сериалы
Я построю наш дом
Актёры и съёмочная группа сериала «Я построю наш дом»

Актёры

Анастасия Фокс

АктрисаНина
Дмитрий Варшавский

АктёрПавел
Георгий Тополага

Актёр
Ярослав Головнёв

АктёрШурик
Евгения Макеева

АктрисаАрина
Александра Хабина

АктрисаВалерия
Татьяна Косач-Брындина

АктрисаВероника Сергеевна
Анастасия Пьянова

АктрисаАлла

Сценаристы

Ирина Бурденкова

Сценарист

Продюсеры

Марина Тернавская

Продюсер
Вероника Полтавец

Продюсер
Ефим Любинский

Продюсер
Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер

Операторы

Сергей Вальцов

Оператор

Композиторы

Алексей Лукьянов

Композитор